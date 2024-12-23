'Zamanlanmış mesajlar' özelliği geliyor

Çamaşır suyu içen 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı
Çamaşır suyu içen 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanlığı anketinde Suriye etkisi!
Cumhurbaşkanlığı anketinde Suriye etkisi!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
5 kurum toplamda 155 personel alacak
5 kurum toplamda 155 personel alacak
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
Kabine toplanıyor: Gündemde Asgari Ücret ve Suriye
Kabine toplanıyor: Gündemde Asgari Ücret ve Suriye
Ekonomi gündemi yeni haftada yoğun!
Ekonomi gündemi yeni haftada yoğun!
Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Muğla'da korkutan deprem!
Muğla'da korkutan deprem!
Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?
Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?
Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok!
Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok!
Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Türkiye 2024'te en çok hangi konuları konuştu?
Türkiye 2024'te en çok hangi konuları konuştu?
Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat!
Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat!
Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Motorine 58 kuruş zam geldi
Motorine 58 kuruş zam geldi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Ana sayfaHaberler Teknoloji

'Zamanlanmış mesajlar' özelliği geliyor

Instagram kullanıcıları artık doğrudan mesajlarını (DM) belirli bir zamanda göndermek için planlayabilir. Bu özellik, özellikle bir etkinlik veya önemli bir tarih öncesinde mesaj göndermeyi hatırlamayı kolaylaştırıyor. Bu yeni DM özelliği, bireysel kullanıcıların günlük hayatlarını daha kolay yönetmelerine olanak tanıyor.

Haber Giriş : 23 Aralık 2024 09:54, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:57
Yazdır
'Zamanlanmış mesajlar' özelliği geliyor

Daha önce test aşamasında olduğu bildirilen bu özellik, artık Instagram platformunda kullanılabilir durumda.

Engadget'ın haberine göre, kullanıcılar mesajlarını planlayarak belirli bir tarih ve saatte gönderebilecek. Şu an için bu özellik yalnızca metin ve emoji gönderimine izin veriyor; fotoğraf, video veya GIF gibi medya içeriklerini desteklemiyor.

Instagram DM'lerinde mesaj nasıl planlanır?

Mesaj planlamak için öncelikle Instagram uygulamasında sağ üst köşedeki ok veya sohbet balonu simgesine dokunarak DM'lere girin.

Ardından mesaj göndermek istediğiniz kişiyi seçin ya da yeni bir sohbet başlatın. Mesajınızı yazdıktan sonra gönder butonuna uzun basarak zamanlama özelliğini etkinleştirin.

Burada tarih ve saat seçimi yapabileceğiniz bir ekran açılacaktır. Kullanıcılar mesajlarını en fazla 29 gün öncesinden planlayabilir. Bu özellik, hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilir.

Instagram'ın içerik yönetim özellikleri

Instagram, kullanıcıların deneyimini geliştirmek için sürekli olarak yeni özellikler sunuyor. Bu yıl, kullanıcıların ilgisini çeken içeriklere odaklanmalarını kolaylaştıran bir algoritma sıfırlama özelliği tanıtıldı.

Ayrıca, 'rug pulling' olarak bilinen, kullanıcıların bir video izlerken akışın beklenmedik şekilde yenilenmesine neden olan hatayı da düzeltti.

Instagram'ın mesaj planlama özelliği, Meta'nın içerik yönetimi konusundaki geliştirmelerinin bir parçası. Kullanıcılar daha önce de işletmeler için geliştirilmiş Meta İşletme Paketi'ni kullanarak gönderi planlama gibi özelliklerden yararlanabiliyordu.

Bu yeni DM özelliği, bireysel kullanıcıların günlük hayatlarını daha kolay yönetmelerine olanak tanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber