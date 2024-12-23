'Zamanlanmış mesajlar' özelliği geliyor

Daha önce test aşamasında olduğu bildirilen bu özellik, artık Instagram platformunda kullanılabilir durumda.

Engadget'ın haberine göre, kullanıcılar mesajlarını planlayarak belirli bir tarih ve saatte gönderebilecek. Şu an için bu özellik yalnızca metin ve emoji gönderimine izin veriyor; fotoğraf, video veya GIF gibi medya içeriklerini desteklemiyor.

Instagram DM'lerinde mesaj nasıl planlanır?

Mesaj planlamak için öncelikle Instagram uygulamasında sağ üst köşedeki ok veya sohbet balonu simgesine dokunarak DM'lere girin.

Ardından mesaj göndermek istediğiniz kişiyi seçin ya da yeni bir sohbet başlatın. Mesajınızı yazdıktan sonra gönder butonuna uzun basarak zamanlama özelliğini etkinleştirin.

Burada tarih ve saat seçimi yapabileceğiniz bir ekran açılacaktır. Kullanıcılar mesajlarını en fazla 29 gün öncesinden planlayabilir. Bu özellik, hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilir.

Instagram'ın içerik yönetim özellikleri

Instagram, kullanıcıların deneyimini geliştirmek için sürekli olarak yeni özellikler sunuyor. Bu yıl, kullanıcıların ilgisini çeken içeriklere odaklanmalarını kolaylaştıran bir algoritma sıfırlama özelliği tanıtıldı.

Ayrıca, 'rug pulling' olarak bilinen, kullanıcıların bir video izlerken akışın beklenmedik şekilde yenilenmesine neden olan hatayı da düzeltti.

Instagram'ın mesaj planlama özelliği, Meta'nın içerik yönetimi konusundaki geliştirmelerinin bir parçası. Kullanıcılar daha önce de işletmeler için geliştirilmiş Meta İşletme Paketi'ni kullanarak gönderi planlama gibi özelliklerden yararlanabiliyordu.

Bu yeni DM özelliği, bireysel kullanıcıların günlük hayatlarını daha kolay yönetmelerine olanak tanıyor.