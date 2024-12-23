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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 18:33, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 18:58
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 66,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,44 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,97 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor. Yurt içinde ise bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, inşaat izinleri ve Richmond Fed imalat aktivite endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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