İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da, yurt dışından gelen paraları çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarına gönderdiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 10:41, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:43
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışından terör örgütü DEAŞ'a verilmek üzere Türkiye'ye gönderilen paraları, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına gönderen 7 şüpheli tespit edildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul'da 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 55 bin avro ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.