Adana'da maden sahası ihale edilecek

edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak.

Buna göre, Adana'da 2. grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

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