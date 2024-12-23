Cumhurbaşkanlığı anketinde Suriye etkisi!

Son dönemde yaşanan iç ve dış gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayın öne çıkacağı konusunda merak uyandırdı. ASAL Araştırma, bu konuda vatandaşlara bir anket düzenledi.

Yapılan ankete göre, toplumun önemli bir kesiminin hangi adaya oy vereceği konusunda kararsız olduğu görülüyor. Bu durum, seçmenler arasında belirsizlik yaratmış durumda.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Anket Sonuçları

Cumhurbaşkanını belirleyecek olan seçim öncesi yapılan ankete katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %26.5 ile ilk sırada yer aldığı belirlendi.

Erdoğan'ı %17 ile Mansur Yavaş takip ediyor.

Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?( Açık uçlu soru)

- Recep Tayyip Erdoğan :%26.5

-Mansur Yavaş :%17.0

-Ekrem İmamoğlu :%13.2

-Hakan Fidan :%6.3

-Özgür Özel :%5.1

-Selçuk Bayraktar :%4.9

-Kemal Kılıçdaroğlu :%1.2

-Fatih Erbakan :%1.0

-Diğer :%3.1

-Fikrim yok/Cevap yok:%21.7

Ankette ayrıca, vatandaşlara hangi adayı Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri soruldu ve çeşitli adayların oy oranları belirlendi.

Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar

Erdoğan ve Yavaş'ın ardından Ekrem İmamoğlu, Hakan Fidan, Özgür Özel, Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Erbakan gibi isimler de vatandaşların tercihleri arasında yer aldı.

Ankete katılanların önemli bir kısmının ise henüz karar vermediği veya cevap vermediği görüldü.