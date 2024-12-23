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Sosyal yardım alan 19 bin kişi bu yıl işe yerleştirildi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) arasında, sosyal yardım alanların yardımlara bağımlı hale gelmemesi amacıyla yapılan işbirliği kapsamında bu yıl 19 bin kişi işe yerleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 11:06, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:09
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Sosyal yardım alan 19 bin kişi bu yıl işe yerleştirildi

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren İŞKUR, sosyal yardım alan vatandaşların üretken ve kendine yetebilir olabilmeleri için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile işbirliği yapıyor.

Bu işbirliği sayesinde, çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcıları kendi alın terleriyle hayatlarını kazanırken, sosyal yardım sistemi de daha etkili işliyor.

Yardıma bağımlı hale gelinmesinin önlenmesi ve sosyal yardım sisteminin sürdürülebilirliğinin hedeflendiği proje kapsamında, 2020'den bu yana 73 bin kişinin özel sektörde işe yerleştirilmesi ve 56 bin kişinin aktif iş gücü programlarına katılımı sağlandı.

Bu yıl ise sosyal yardım alan 19 bin kişi işe yerleştirildi, 11 bin kişi de aktif iş gücü programlarına dahil oldu.

Önerilen iş ya da iş gücü programlarına girmeme konusunda ısrar eden sosyal yardım yararlanıcıları ise sosyal yardımlara bağımlı hale gelmemeleri amacıyla durumları tekrar değerlendirilmek üzere SYDV'lere bildiriliyor.

Bu çerçevede, çalışabilir durumdaki 1496 sosyal yardım yararlanıcısı da kendilerine teklif edilen iş ya da programı 3 kez reddettikleri gerekçesiyle, aldıkları yardımlar yeniden değerlendirilmek üzere SYDV'lere bildirildi.

Sosyal yardım yararlanıcıları, yönlendirildikleri iş görüşmesine gitmeleri halinde aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar "işe yönlendirme yardımı", işe yerleşmeleri halinde ise brüt asgari ücretin üçte biri tutarında tek seferlik "işe başlama yardımı" alabiliyor.

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