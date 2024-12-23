Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili 2 zanlı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 11:33, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:34
EDİRNE (AA) - Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili 2 zanlı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İ.Ö. ve Z.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.