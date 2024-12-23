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Bakan Bolat, Türkiye'nin 2053 yol haritasını açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır karbon hedefi doğrultusunda Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduğunu açıkladı. Türkiye, sürdürülebilir büyüme stratejileri kapsamında enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklendiriyor. Ayrıca, ihracatçılara karbon düzenlemeleriyle uyum sağlamaları için destek programları sunuluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 14:27, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 14:28
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Bakan Bolat, Türkiye'nin 2053 yol haritasını açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İklimsel Kalkınma Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır karbon hedefi doğrultusunda Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduğunu açıkladı. Zirvede, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik büyüme ve ticaretin dönüşümdeki rolü ele alındı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin Yeşil Mutabakat çerçevesinde yenilenebilir enerji ve dijital dönüşüm odaklı bir büyüme stratejisi izlediğini belirtti. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji sistemleri ve batarya teknolojilerine yapılan yatırımlarla Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Enerjide Yenilenebilir kaynaklar öne çıkıyor

Bolat, Türkiye'nin enerji üretiminde yüzde 40 oranında yenilenebilir kaynaklardan yararlandığını belirterek, bu alandaki yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak enerji arz güvenliğini artırmayı hedeflediğini de ekledi.

Sınırda karbon düzenleme mekanizması (SKDM)

Avrupa Birliği'nin 2026'da uygulamaya koyacağı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında karbon yoğun ürünlerde ek maliyet ve raporlama gereklilikleri öngörülüyor. Bolat, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 41'ini AB ülkelerine gerçekleştirdiğini ve karbon emisyonlarına uyum sağlamak için ihracatçılara yönelik destek programları sunduklarını belirtti.

Destek programları ve stratejiler

Bakanlık tarafından başlatılan "Responsible" Sorumluluk Destek Programı kapsamında ihracatçılara karbon ayak izlerini azaltma, enerji verimliliğini artırma ve süreçlerini dijitalleştirme konularında danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Program çerçevesinde giderlerin yüzde 50'sine kadar, toplamda 10 milyon Türk lirasına kadar hibe desteği sağlanıyor.

Bolat, bu stratejiler sayesinde Türkiye'nin hem ekonomik büyümesini sürdüreceğini hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşacağını ifade etti. Program, hediye takdimi ile sona erdi.

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