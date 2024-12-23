Sobadan sızan gaz 8 kişiyi hastanelik etti

Buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 8 kişiden S.A.E. ve L.K. Diyarbakır'a sevk edildi, 6 kişi ise taburcu edildi.

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