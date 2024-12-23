Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezon ertelendi

Bakanlık açıkladı: Belgrad Ormanı'nın işletmesi DKMP'ye devredildi
Bakanlık açıkladı: Belgrad Ormanı'nın işletmesi DKMP'ye devredildi
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Bakan Bolat, Türkiye'nin 2053 yol haritasını açıkladı
Bakan Bolat, Türkiye'nin 2053 yol haritasını açıkladı
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni tuzağı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni tuzağı
TBMM'de 2024 böyle geçti
TBMM'de 2024 böyle geçti
Çamaşır suyu içen 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı
Çamaşır suyu içen 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı anketinde Suriye etkisi!
Cumhurbaşkanlığı anketinde Suriye etkisi!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
5 kurum toplamda 155 personel alacak
5 kurum toplamda 155 personel alacak
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
Ekonomi gündemi yeni haftada yoğun!
Ekonomi gündemi yeni haftada yoğun!
Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Muğla'da korkutan deprem!
Muğla'da korkutan deprem!
Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?
Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?
Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok!
Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok!
Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Türkiye 2024'te en çok hangi konuları konuştu?
Türkiye 2024'te en çok hangi konuları konuştu?
Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat!
Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat!
Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezon ertelendi

Ağrı'da kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olan Küpkıran Kayak Merkezi'ne bu yıl istenilen kadar kar yağmadı. Kar eksikliğinden dolayı merkezde kayak sezonuna başlayamadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 10:37, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 15:26
Yazdır
Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezon ertelendi

Kent merkezine 2 kilometre uzaklıkta yer alan tesis, hem Ağrı'dan hem de çevre illerden gelen kayak severlerin uğrak noktasıyken iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kar eksikliği kayak tutkunlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Geçtiğimiz yıl da sadece 9 gün hizmet verebilen tesiste, bu durumu aşmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak suni karlama sistemi kurulması planlanıyor.

Kaynak: İHA / Merve Gökbakan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber