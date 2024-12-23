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5.8 ton kaçak et ele geçirildi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 14:55, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 15:05
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5.8 ton kaçak et ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı, Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Van'dan gelen bir kamyon, Kovancılar ilçesi Gülüşkür yolunda durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi. Kaçak etleri temin ettiği belirlenen Ö.A., sevk eden N.Ş. ve teslim alacağı öğrenilen L.T., gözaltına alındı. Kaçak etlere Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilmek üzere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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