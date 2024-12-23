Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

"Elfida", "Yollarda Bulurum Seni", "Aşkın Mapushane" ve "Sevenler Ağlarmış" gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı Haluk Levent, göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu birkaç gün içinde belli olacak

Doktoru Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'nun açıklamasına göre, Haluk Levent bu sabah yaşadığı göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye yatırıldı. Şarkıcının sağlık durumu, yarın yapılacak anjiyo sonrasında kesinleşecek. Levent, doktoru aracılığıyla hayranlarına endişelenmemeleri gerektiğini belirten bir mesaj gönderdi. Sağlık durumu birkaç gün içinde netleşecek.