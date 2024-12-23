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Diyanet'ten 'hac görevlendirme sınav soruları dağıtıldı' iddiasına açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlığın sağlık görevlileri için yaptığı hac görevlendirme sınavında soruların yetkililerin yakınlarına dağıtıldığına dair çıkan haberin yalan olduğunu belirterek, konuya ilişkin gerekli hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 17:36, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 17:38
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Diyanet'ten 'hac görevlendirme sınav soruları dağıtıldı' iddiasına açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığından, yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Birgün Gazetesi'nde ve gazetenin internet sayfasında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sağlık görevlileri için yaptığı hac görevlendirme sınavında soruların yetkililerin yakınlarına dağıtıldığına ilişkin çıkan haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

2025 yılı hac organizasyonunda görevlendirilecek sağlık personelinin test sınavı, Başkanlığımızca bölge merkezi olarak belirlenen 19 ilde, 9 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Sınav sonrasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla Başkanlığımıza söz konusu sınav hakkında başvuruda bulunulmuş, mezkür CİMER başvurusunda belirtilen iddialar ve eki belgeler derhal Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilerek gerekli idari işlem başlatılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişlerince yapılan inceleme neticesinde, test sınavına katılan bir sağlık görevlisinin, sınav kurallarında açıkça belirtildiği ve sınav öncesinde tedbir alındığı halde cep telefonunu sınav salonuna sokarak, sınavın sonunda kitapçıkların teslimi anındaki kalabalık sırasında yan yana iki sayfanın fotoğrafını çektiği ve sınavdan yaklaşık 3 saat sonra bir WhatsApp grubunda paylaştığı tespit edilmiştir. Mezkür fotoğrafı çeken adayın sınav sonunda teslim ettiği kitapçıktaki işaretlemelerinden tespitinin yapıldığı anlaşılmış ve konuya dair gerekli tedbirler alınmış, ilgili birimlerle koordineli şekilde ivedilikle sonuçlandırılmıştır.

Mezkür hususlara dair süreç titizlikle değerlendirilmiş, söz konusu sağlık çalışanı adayın bireysel kural ihlali sebebiyle sınavın güvenilirliğine gölge düşmemesi ve adayların şaibe kaygısının bertaraf edilmesi, ayrıca kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından gerçekleştirilen sınavın tüm adaylar için iptal edilerek yeniden yapılması uygun görülmüştür. Bu bağlamda sınavın, 25 Ocak 2025 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Hal böyleyken, Birgün Gazetesi'nde yayınlanan haberde, soruların bazı yöneticilerin yakınlarına verildiği, ayrıca bazı kişilere de hediye karşılığında gönderildiği iddiası, tamamen yalandır.

Başkanlığımız tarafından hem sınav kurallarına aykırı davranan sağlık görevlisi hem de Başkanlığımızı ve yöneticileri kamuoyu nezdinde yıpratmaya ve toplumsal huzuru bozmaya yönelik söz konusu kasıtlı haberi yapan gazete hakkında ayrı ayrı hukuki yollara başvurulmuştur".

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