Belediyede 90 milyonluk icra geriliminde anlaşma sağlandı

Eyüpsultan Belediyesi'ne çöp toplama araçları kiralayan şirket, iş bitiminden sonra geçen 3 ay boyunca ödeme planı sunulmaması nedeniyle hukuki süreç başlatmıştı. Bugün sabah saatlerinde belediyeye gelen ekipler, haciz işlemi için hazırlık yaptı. Ancak belediye yetkilileri ve şirket avukatları arasında yapılan görüşmeler neticesinde ödeme konusunda iki taraf arasında anlaşma sağlandı. Bunun üzerine haciz için gelen nakliye aracı ve işçiler geri döndü.

"Belediye olumlu yaklaştı ve uzlaşma zemini doğdu"

Haciz işleminin gerçekleşmediğini söyleyen Avukat Erdal Avcı, "Rakamıı yüksekliği sebebiyle uzun süren bir müzakere yürüttük. Ama sonunda belediye olumlu yaklaştı ve uzlaşma zemini doğdu. O sebeple uzlaşma sağlayacağımız umuduyla bugünkü haczi sonlandırdık. Olumsuz bir durum yok. Burada geliş amacımız hacizdi. Ancak sonrasında belediye başkanı konuya olumlu yaklaşıp, çözüm konusunda uzlaşma zeminini oluşturunca buna ihtiyaç kalmadı ve kamyonu geri döndürdük. Dosyanın detaylarını şu anda paylaşmayayım ama uzlaşma zemini var. Sanıyorum sonuca erdireceğiz" diye konuştu.