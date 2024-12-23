Uzman ve Başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvimi ilan etti.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular kılavuzda belirtilen tarihler doğrultusunda https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuzu için tıklayınız.