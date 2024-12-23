Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi için 4. toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 20:16, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 21:02
Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonun 4. toplantısını bu hafta yapacağını belirten Işıkhan, Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını kaydetti.