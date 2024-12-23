Mardin'de üzerine duvar çöken işçi hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çalıştığı iş yerinin tadilatı sırasında çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 20:57, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 21:00
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Muhammed Doğruyol'un (20) üzerine çalıştığı iş yerinde tadilat yaptığı sırada duvar çöktü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.