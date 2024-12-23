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AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkan adayının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 21:37, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 21:39
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AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir medeniyet hareketi olduğunu belirtti.

Bu davanın, milletin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk'a hizmet bilen, mazlumların umudu, güçlü Türkiye'nin inşasında öncü olan büyük bir kadro hareketi olduğunu ifade eden Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Bizler, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu kutlu davayı daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışan bir dava kardeşliği içerisindeyiz. AK Parti'de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir. Kongrelerimiz, aynı zamanda dava bilinciyle, bir bayrak yarışının en güzel örnekleridir. Bu bayrak, her seferinde daha yükseğe taşınır, bir Ulubatlı Hasan kararlılığıyla yeni hedeflere doğru yol alınır."

Kabaktepe, şimdi İstanbul'da bu kutlu davayı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan bu aziz şehre hizmet bilinciyle daha da ileriye taşıyacak yeni bir döneme adım attıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"8. Olağan İl Kongremizde, İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Abdullah Özdemir kardeşimiz, genç, dinamik, vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızın güçlü kadrolarıyla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacak, İstanbul'umuzda nice yeni zaferlere imza atacaktır. Bu vesileyle, 8. Olağan İl Kongremizin İstanbul'umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler, bu davanın bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize ve partimize hizmet etmeye, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız."

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