Bursa'da gıda deposundaki yangın kontrol altına alındı

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde bulunan Dip Toptan ve Perakende Satış Mağazaları'na ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı tamiri esnasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, AFAD, jandarma ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yıldırım Belediyesi'ne ait su tankerleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 40 araç ve 120 personelle yangına müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.