Suriye'deki yeni yönetimde bakanlıklar büyük ölçüde belli oldu

AA'ya bilgi veren Suriye'deki geçici yönetim kaynakları, yeni yönetimdeki görev dağılımının büyük ölçüde tamamlandığını ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceğini kaydetti.

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