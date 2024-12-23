Noel pazarı saldırganı aracına vasiyetini bırakmış

Abdulmohsen, 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı. Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdı.

Alman haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgiye göre, müfettişler, Abdulmohsen'in vasiyetini, 11 Aralık'ta kiraladığı ve saldırıda kullandığı BMW marka aracın içinde buldu.

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