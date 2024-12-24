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24 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

24 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 00:01, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 00:04
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24 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı"na katılacak. Toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer alacak.

(Ankara/14.00)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Derneği'ni ziyaret edecek.

(Ankara/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası, Erkekler Federasyon Kupası ve Kadınlar Federasyon Kupası kura çekimleri, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası; BOTAŞ-Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş-Bodrum Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/İstanbul/18.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasından, Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçı oynanacak.

(Giresun/18.00)

4- 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen "Sarı-Kırmızı Kareler" fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

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