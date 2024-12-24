Evinde baygın bulunan kadın öldü, kocası gözaltında

Olay, sabah saatlerinde Suşehri ilçe merkezinde, Taşköprü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sabah uyanan T.Ö., eşi Gonca Özdemir'i uyandırmak istedi.

Ancak Gonca Özdemir'in baygın ve hareketsiz halde olduğunu görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bilinci kapalı olarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Vücudunda darp benzeri izlere rastlanan Gonca Özdemir'in cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Otopsi işleminin ardından kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eşi T.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)