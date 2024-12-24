Etil alkol satışına sınırlama

Tarım ve Orman Bakanlığının, Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzının, Kullanım Amacının ve Miktarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, hastane ve eczane gibi sağlık kuruluşlarının sadece kendi kullanımları için ihtiyaç duydukları miktarda bulundurulabildikleri tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün, tüketiciyi cezbeden ve alkollü içki izlenimi veren cam ambalajlarda, kayıt dışı ve arz amacı dışında piyasaya sunulması sorununun giderilmesi amaçlandı.

Düzenlemeyle, tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün iç piyasaya arzına, kullanım amacına ve miktarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol almaya, sağlık hizmet sunucuları ile hayvan sağlığı kuruluşları yetkili olacak. Söz konusu kuruluşlar dışında kalan etil alkol kullanımının zorunlu olduğu diğer sağlık kuruluşlarının talepleri de Bakanlığın Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının değerlendirmesine tabi tutulacak.

Düzenlemeyle, tıbbi amaçlı etil alkolün kullanım amaçları da belirlendi. Buna göre, etil alkol eczanelerde, sadece majistral ilaç (doktor tarafından yazılmış formüle göre eczanelerde hazırlanan ilaç) yapımında, eczane dışındaki sağlık hizmet sunucuları ile hayvan sağlığı kuruluşlarında ise faaliyetleriyle uyumlu olacak şekilde kullanılacak.

Bu kuruluşlar, satın aldıkları tıbbi kullanım amaçlı etil alkolü bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edemeyecek, alanları dışında kullanamayacak.

Kullanım miktarları belirlendi

Taslakla, tıbbi amaçlı etil alkolün kullanım miktarları da düzenleniyor. Buna göre, takvim yılının her ayı için birinci basamak sağlık hizmet sunucuları 5 litre, veteriner hekim muayenehaneleriyle poliklinikleri 5 litre, hayvan hastaneleri 40 litre etil alkol kullanabilecek.

Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları aylık 10 litre, ikinci basamak sağlık hizmet sunucuları yıllık bin litre, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları yıllık 2 bin litre etil alkol alabilecek.

Diğer sağlık kuruluşlarından başvuruları uygun bulunanların kullanım miktarları yine Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığınca belirlenecek.

Sağlık hizmet sunucuları ve hayvan sağlığı kuruluşlarına, etil alkolün kullanım miktarı ve kullanım alanlarına ilişkin kayıt tutma zorunluluğu da getirilecek.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla stoklarında 50 bin litreden fazla tıbbi kullanım amaçlı etil alkol bulunduran tıbbi kullanım amaçlı etil alkol toptan satıcıları, stoklarında bulunan tıbbi kullanım amaçlı etil alkol miktarı 50 bin litrenin altına düşmediği sürece yeni ürün alamazlar.