Altın alım-satımında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibarıyla kuyumculuk sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor. 185 bin TL üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale gelecek. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve dolandırıcılığın önüne geçmek için bu düzenlemeyi uygulamaya koyuyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 18:11, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 18:11
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe sokulacak
uygulama ile 185 bin TL üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibraz etmek zorunlu
olacak.
2025 ile birlikte kuyumcularda yeni dönem hayata geçiyor. 185 bin lirayı aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçların önüne geçmek amacıyla 2023 yılında düzenleme yapmış, kimlik ibrazı zorunluluğu getirmişti.