Dolar yükselişini bugün de sürdürdü

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,2190 35,2200 35,2550 35,2560 Avro 36,7850 36,7860 36,8370 36,8380 Sterlin 44,1450 44,1550 44,2900 44,3000 İsviçre frangı 39,2560 39,2610 39,1600 39,1670 ANKARA ABD doları 35,1890 35,2690 35,2250 35,3050 Avro 36,7450 36,8250 36,7950 36,8770 Sterlin 44,0850 44,2950 44,2300 44,4400