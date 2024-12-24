Dolar yükselişini bugün de sürdürdü
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. 24 Aralık Salı günü döviz kurları şöyle...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 17:45, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 18:00
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,2190
|35,2200
|35,2550
|35,2560
|Avro
|36,7850
|36,7860
|36,8370
|36,8380
|Sterlin
|44,1450
|44,1550
|44,2900
|44,3000
|İsviçre frangı
|39,2560
|39,2610
|39,1600
|39,1670
|ANKARA
|ABD doları
|35,1890
|35,2690
|35,2250
|35,3050
|Avro
|36,7450
|36,8250
|36,7950
|36,8770
|Sterlin
|44,0850
|44,2950
|44,2300
|44,4400