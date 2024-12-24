Altının kilogram fiyatı 2 milyon 997 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 5 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 2 milyon 997 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 5 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 807 milyon 723 bin 518,28 lira, işlem miktarı ise 606,27 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 991 milyon 323 bin 6,48 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: