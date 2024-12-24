Başkentte feci kaza! Ölü ve yaralılar var

MSB: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek
MSB: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Bakanlar Işıkhan ve Yerlikaya Balıkesir'e gidiyor
Bakanlar Işıkhan ve Yerlikaya Balıkesir'e gidiyor
Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü
Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama
Son 15 günde Kaç suriyeli geri döndü?
Son 15 günde Kaç suriyeli geri döndü?
Güvenpark'taki reklam panosu yargıya taşındı
Güvenpark'taki reklam panosu yargıya taşındı
Sahipsiz köpek davasında ABB'ye tazminat kararı
Sahipsiz köpek davasında ABB'ye tazminat kararı
12 ilde hileli gıda: Dana eti yerine At ve Eşek eti sattılar
12 ilde hileli gıda: Dana eti yerine At ve Eşek eti sattılar
Balıkesir'de fabrikada patlama: 12 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de fabrikada patlama: 12 kişi hayatını kaybetti
60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş
60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş
10 kurum toplamda 140 personel alacak
10 kurum toplamda 140 personel alacak
İşte taksitle alınabilecek otomobiller
İşte taksitle alınabilecek otomobiller
Adalet Bakanlığı düğmeye basacak: Bilirkişiye puan kriteri
Adalet Bakanlığı düğmeye basacak: Bilirkişiye puan kriteri
Meteorolojiden 30 il için uyarı (haritalı)
Meteorolojiden 30 il için uyarı (haritalı)
İdari para cezalarına zam yapıldı
İdari para cezalarına zam yapıldı
Kira Fırsatçılığı:Ev sahibi asgari ücret zammını bekliyor
Kira Fırsatçılığı:Ev sahibi asgari ücret zammını bekliyor
6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak
6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak
Üç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Üç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Suriye'deki yeni yönetimde bakanlıklar büyük ölçüde belli oldu
Suriye'deki yeni yönetimde bakanlıklar büyük ölçüde belli oldu
Oylama sonuçlandı: 2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu
Oylama sonuçlandı: 2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu
Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız
Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız
Erdoğan: Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız
Erdoğan: Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız
Tapuda yeni dönem: İşlemler için çipli kimlik zorunluluğu
Tapuda yeni dönem: İşlemler için çipli kimlik zorunluluğu
MEB'den adalet sistemi içindeki çocuklar için özel kılavuz
MEB'den adalet sistemi içindeki çocuklar için özel kılavuz
Medya devi satıldı: Ciner Yayın Holding medyadan çıkıyor!
Medya devi satıldı: Ciner Yayın Holding medyadan çıkıyor!
YÖK'ten eğitimde yeni dönem: Mezun istihdamı öncelikli hedef
YÖK'ten eğitimde yeni dönem: Mezun istihdamı öncelikli hedef
Diyanet'ten 'hac görevlendirme sınav soruları dağıtıldı' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'hac görevlendirme sınav soruları dağıtıldı' iddiasına açıklama
Haller ve sosyete pazarları, Maliye'nin yakın takibinde
Haller ve sosyete pazarları, Maliye'nin yakın takibinde
Bakanlık açıkladı: Belgrad Ormanı'nın işletmesi DKMP'ye devredildi
Bakanlık açıkladı: Belgrad Ormanı'nın işletmesi DKMP'ye devredildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başkentte feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride fırladı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 08:53, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 09:43
Yazdır

Kaza, saat 23.30 sıralarında Ankara- Samsun yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ESC 402 plakalı otomobil önce refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti. Metrelerce sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan B.Y.'nin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olduğu kaydedildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber