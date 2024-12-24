Başkentte feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 23.30 sıralarında Ankara- Samsun yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ESC 402 plakalı otomobil önce refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti. Metrelerce sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan B.Y.'nin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olduğu kaydedildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.