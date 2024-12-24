Başkentte feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride fırladı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 08:53, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 09:43
Kaza, saat 23.30 sıralarında Ankara- Samsun yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ESC 402 plakalı otomobil önce refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti. Metrelerce sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan B.Y.'nin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olduğu kaydedildi.Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.