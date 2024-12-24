ATO Başkanı: Türkiye, 10 yıllık süreçte önemli pay alabilir

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Suriye'deki yeniden yapılanma sürecinde etkin rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Suriye'deki yeni dönemin, lojistik ve ticaret açısından Türkiye için büyük fırsatlar sunacağını ifade etti. Antalya'da düzenlenen ATO 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı'nda gazetecilere değerlendirmede bulunan Baran, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş nedeniyle pek çok sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek, yeniden inşa sürecinde aktif bir rol alınmasının önemine vurgu yaptı.

Baran, Suriye'nin yeniden yapılanma maliyetinin Birleşmiş Milletler raporlarına göre 400 milyar doları bulacağını belirterek, "Türkiye'nin komşu olması nedeniyle lojistik avantajlara sahip olduğunu ve bu süreçte doğru stratejilerin belirlenmesi gerektiğini" söyledi.

Türkiye'nin Suriye ile ekonomik bağlarını güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk müteahhitleri tecrübeleriyle ön planda"

Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 137 ülkede 522 milyar dolarlık projeye imza attığını hatırlatan Baran, Türkiye'nin çimento ve demir-çelik fabrikalarının bölgeye yakın konumlanmasının doğal bir avantaj olduğunu belirtti. Baran, bu bağlamda Türkiye'nin 10 yıllık süreçte önemli bir pay alabileceğini dile getirdi.

Suriye'deki normalleşmeyle birlikte mobilya ve beyaz eşya sektörlerinin de bölgede önemli bir pazar bulacağını kaydeden Baran, "Suriye fırsatlar ülkesi olacak ve bu fırsatlara en kolay ulaşacak ülke biz olacağız." dedi.

Suriyelilerin geri dönüşü ve ekonomik etkiler

Baran, Suriyelilerin ancak istikrarlı bir ülkeye dönmek isteyeceğini belirterek, bu durumun Türkiye'deki mobilya, tekstil ve tarım sektörlerini etkileyeceğini ifade etti. Suriyelilerin geri dönüşüyle tarım ve hayvancılık sektöründe iş gücü kaybı yaşanabileceğine dikkati çeken Baran, gelecekte bu konuda da stratejiler geliştirilmesi gerektiğini söyledi.