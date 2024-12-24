Adana'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1050 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 09:55, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 09:51
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği Havutlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda 1050 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, 2 kök Hint keneviri, av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 82 mermi ele geçirildi.
Polis ekipleri, adresteki şüpheli Serkan D'yi gözaltına aldı.