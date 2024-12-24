Sahipsiz köpek davasında ABB'ye tazminat kararı

Ankara'da sahipsiz köpek saldırısı sonucu yaralanan bir kişinin açtığı dava, Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, Çankaya Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Valiliği'nin hizmet kusuru bulunduğuna karar vererek tazminat ödenmesine hükmetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Meltem Zorba, davanın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun eski hükümlerine göre görüldüğünü ve mevcut düzenlemelerin belediyelere daha ağır sorumluluklar yüklediğini belirtti.

"Yeni düzenleme, belediyelerin sorumluluğunu artırıyor"

Av. Meltem Zorba, yürürlükteki yasanın sahipsiz köpeklerin toplanmasını ve barınaklarda korunmasını belediyelere bir zorunluluk olarak yüklediğini ifade ederek, "Belediyelerin bu tür olaylarda hizmet kusurundan daha ağır şekilde sorumlu tutulması kaçınılmazdır. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız, hak arama sürecini ihmal etmemelidir." dedi.

Zorba, tazminat taleplerinin yargı organlarınca desteklendiğini ve bu tür durumlarda vatandaşların yasal haklarını sonuna kadar kullanmaları gerektiğini vurguladı.