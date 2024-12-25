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KPSS ile kamuya girişte mülakat devam ediyor

KPSS'den yüksek puan alarak kamuda işe girmeyi umut eden milyonlarca aday, mülakat engeliyle bir kez daha karşılaştı. Aynı gün ilan veren 7 kamu kurumu, tüm kadrolarda mülakat yapılacağını açıkladı. Engelli kontenjanları dahil birçok alım için noter kurası ve sözlü sınav şartı getirildi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 15:00, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:07
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KPSS ile kamuya girişte mülakat devam ediyor

Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) yüksek not alıp kamuda işe girme hayali kuran milyonlarca işsize yine kötü haber geldi. 5 bakanlık ve iki kamu kurumu aynı gün personel alım ilanı verdi.

7 kurum da işçi ve memurları mülakatla belirleyeceğini açıkladı. Üstelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kamuda mülakatın kaldırılacağı yönünde verdiği söze rağmen 'engelli' kadrolarına alınacaklar dahi mülakatla belirlenecek.

KPSS sınavını, noter kurasını kazanıp heyetin karşısına çıkan her 4 kişiden 3'ü evine gönderilecek, 1'i işe alınacak. Adalet Bakanlığı 20 adet stajyer kontrolör alacak. Bakanlık, KPSS'den en az 70 ve üzerinde puan alan 80 adayı sözlü mülakat sınavına tabi tutacak. Mülakatı yapan komisyon üyelerinin beğenmediği 60 aday evine gönderilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaptan, gemi elektrikçisi, gemi aşçısı, yağcı gibi kadrolarda çalıştırmak üzere 25 sürekli işçi alacak. Adaylar önce noter kurasıyla elenecek. Kurayı kazananlar bu sefer sözlü mülakata alınacak. Kapalı kapılar ardındaki mülakatı geçenler işe başlatılacak.

ENGELLİYE DE MÜLAKAT

BOTAŞ (Boru Hatlarıyla Petrol Taşımacılığı AŞ) engelli kadrosuna 30, diğer teknik kadrolara da 232 personel alacak. KPSS sınavını geçen engelliler dahil tüm personel mülakatla ayıklanıp seçilecek. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı 97 personel, Sağlık Bakanlığı 3 sağlık uzman yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı, Türk Patent ve Marka Kurumu da 30 uzman yardımcısı almak için mülakat heyetleri oluşturdu.

Mülakatta adayların tavır ve hareketleri, özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık gibi özelliklerine bakılacak.

Kurumlar sözlü sınava ilişkin yaptığı açıklamada, "Adayın genel kültürü, fizik ve moral yeteneği, anlama ve anlatım kabiliyeti ile tüm tavır ve hareketleri değerlendirmeye tabi tutulur" diyerek subjektif kriterleri açıkça yazdılar.

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