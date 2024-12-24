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Arda Güler'e ödül

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya La Liga'da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı. Arda, aralık ayında Girona'ya karşı 1 gol atarken, Rayo Vallecano maçında da 2 asiste imza attı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 10:47, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:49
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Arda Güler'e ödül

İspanya LaLiga, Arda Güler'i ayın genç oyuncusu seçti. Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 14 maça çıkarken, 6 kez de 11'de maça başladı.

Arda, aralık ayında Girona'ya karşı 1 gol atarken, Rayo Vallecano maçında da 2 asiste imza attı.

Bu performansla LaLiga'da ayın U23 oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. 19 yaşındaki futbolcu eflatun-beyazlılarda 4 gole doğrudan katkı sağladı.

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