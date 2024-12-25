İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün yeniden yapılanması ve örgüte finansal kaynak sağlanması amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, İzmir, Manisa, Aydın ve Zonguldak'taki adreslere eş zamanlı düzenlenen baskında 32 şüpheli yakalanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri müdürlüklerince, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığının desteği ile FETÖ içerisinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonda kapsamında 1 kişi daha yakalandı.

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