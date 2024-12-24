Aile hekimlerinden Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne destek

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görevli Aile Hekimi Merve Çakır, gazetecilere, aile hekimliğinin 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'yla ihdas edildiğini belirterek, çıkarılan yönetmeliğin de bu kanunun daha verimli uygulanmasını özendirmek için olumlu yönde değişiklikler içerdiğini anlattı.

Değişiklikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin, teşhis, tedavi, rehabilite, koruyucu sağlık hizmetleriyle kişisel sağlık kayıtlarının daha düzenli tutulmasına imkan sağladığını aktaran Çakır, "Gereksiz ilaç kullanımının önlenmesine yönelik halkımızın bilinçlendirilmesi, kronik hastalıkların düzenli takip edilerek hastalıkların ilerlemeden tespit edilip erken tedaviyle önlenmesi ve aile hekimlerinin çalışmalarını bu yönde özendirmek gibi olumlu değişiklikler yapılmıştır. Yeni yönetmelikte aile hekimlerinin reçete yazmasını kısıtlayan herhangi bir düzenleme yoktur. Sadece akılcı ilaç kullanımını teşvik edici yönde yapılmış olumlu düzenlemeler vardır." diye konuştu.

Çakır, araştırmalara göre Türkiye'de 1000 kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarının Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamasından 2,5 kat daha yüksek olduğunu, aynı şekilde ağrı kesici, mide koruyucu gibi ilaçların kullanım oranlarının da bu ortalamanın üstünde olduğunu kaydetti.

Bu durumun vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Çakır, "Gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direncini artırmak da asıl gerekli olduğu durumlarda kullanılacak antibiyotiklerin tedavi edici özelliğini zorlaştırmaktadır. Aynı şeyi ağrı kesici, mide koruyucular gibi ilaçlar hakkında da söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni yönetmelikle de gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilerek halk sağlığının korunması amaçlanmış ve aile hekimlerinin bu yönde çalışması için özendirici ve teşvik edici düzenlemeler yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Çakır, yeni yönetmeliğin çalışma şartlarına da olumlu etkisinin bulunduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eskiden aile hekimi başına düşen kayıtlı nüfus sayısı 4 bin iken, 3 bin 500'e düşürüldü. Bu durum hastalara daha fazla zaman ayırmamıza olanak sağlayarak hastaların tıbbi konforunu artırmıştır. Bu sayede sorumlu olduğumuz nüfusun kronik hastalık taramalarına rahatlıkla zaman ayırabiliyoruz. Obezite, tansiyon, şeker, kalp, kanser gibi kronik hastalıkları daha kolay takip edip erken teşhis ve tedavi etmemize olanak sağlandı.

Ayrıca, aile hekimlerine, hastaları için hastanelerden randevu alabilme kolaylığı getirildi. Yeni yönetmelikte hastaların hastaneye başvurmalarını engelleyen bir durum yok. Aile hekimlerinin ücretlerinde ise herhangi bir kesintiye gidilmedi. Aksine kronik hastalık taramaları ve akılcı ilaç kullanımına göre verilen teşvik ödemeleriyle maaşlarımızda belirgin artışlar oldu."

Yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle acil servislerdeki yığılma azalacak

Hastalara daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlayan yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle acil servislerdeki yığılmanın azalacağı öngörülüyor.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Mustafa Deniz Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimliği yapan Dr. Mahmut Tanju Memiç, AA muhabirine, aile hekiminin sağlığın ilk durağı olduğunu söyledi.

Aile sağlığı merkezlerinde her yaş grubuna hizmet verildiğine işaret eden Memiç, özel koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik taramaların ve izlemlerin de yapıldığını anlattı.

Meslekte 36 yıldır görev yaptığını vurgulayan Memiç, "Fevziçakmak Mahallesi Dr. Mustafa Deniz Aile Sağlığı Merkezi'nde 2007'den beri görevliyiz. Hasta geldiği zaman yürüyüşünden kimdir, nedir, biliyoruz. Yani hastalar bizim için önemli. Doktor olarak da biz onlar için önemliyiz. Beni bırakıp kimseye gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü geldiği zaman ben onun ne olduğunu anlıyorum. 'Ne oldu sana?' diyorum. Yani bir şey demeden ben onu anlıyorum." dedi.

Memiç, hastaların ilk durağının aile hekimi olması gerektiğini dile getirerek, "Çünkü ilk biz onlarla ilgileneceğiz, sorunlarını çözeceğiz. Bizden habersiz gidenler var acile. Hiç gereksiz acili meşgul edenler var. Bunların bize gelmesi lazım. İlk önce bize gelecekler, gerekiyorsa onları yönlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Özellikle kronik hastalık takibiyle pek çok hastalığı önlemek için tarama ve izlem yapıldığını aktaran Memiç, hastaların önce aile sağlığı merkezlerine başvurması, aile hekiminin yönlendirmesiyle hastaneye gitmesi gerektiğini, böylece acillerdeki gereksiz yığılmaların azalacağını belirtti.

Yeni yönetmelikle aile sağlığı merkezinde yürütülen çalışmaların daha etkin hale getirildiğine dikkati çeken Memiç, "Yeni yönetmelik tabii ki olumlu oldu, hem maddi hem manevi açıdan. Mesleğimizi yapmak açısından çok daha iyi. Bütün arkadaşlara da söyledim. Eyleme katılanlar bile sonradan fark etti iyi olduğunu ve bize hak verdi." diye konuştu.

Yönetmelikte kronik hastalıkların takibinin iyileştirilmesi konusuna önem verildiğinin altını çizen Memiç, "Bizlere de hastaları aramak, görmek ve takip etmek düşüyor. Yeni yönetmelik bana göre aile hekimliğini kuvvetlendirdi. Maddi anlamda da yüzde 20-25 daha fazla getiri yaptı." ifadelerini kullandı.

Memiç'in hastası emekli astsubay Remzi Karakuş ise 30 yıldır aynı yerde ikamet ettiğini dile getirerek, "Buraya geliyorum, memnunum. Doktorumuz her türlü derdimize deva oluyor, ilaçlarımızı yazıyor, gerekli bilgileri veriyor. Tahlil yaptırıyorum, muayenelerimi yaptırıyorum. Her türlü işlemleri yapıyor." dedi.