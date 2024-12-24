Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
'HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiasına açıklama
'HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiasına açıklama
Aile hekimlerinden Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne destek
Aile hekimlerinden Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne destek
HAK-İŞ 2025 yılı zam talebini açıkladı
HAK-İŞ 2025 yılı zam talebini açıkladı
Bakan Uraloğlu: Bizde onay bekleyen hiçbir metro projesi yok
Bakan Uraloğlu: Bizde onay bekleyen hiçbir metro projesi yok
3 Bakan Balıkesir'e gitti
3 Bakan Balıkesir'e gitti
Devlet korumasında yetişen 718 genç kamuya atandı
Devlet korumasında yetişen 718 genç kamuya atandı
'Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var'
'Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var'
MSB: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek
MSB: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek
Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü
Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama
Son 15 günde Kaç suriyeli geri döndü?
Son 15 günde Kaç suriyeli geri döndü?
Güvenpark'taki reklam panosu yargıya taşındı
Güvenpark'taki reklam panosu yargıya taşındı
Sahipsiz köpek davasında ABB'ye tazminat kararı
Sahipsiz köpek davasında ABB'ye tazminat kararı
12 ilde hileli gıda: Dana eti yerine At ve Eşek eti sattılar
12 ilde hileli gıda: Dana eti yerine At ve Eşek eti sattılar
60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş
60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş
10 kurum toplamda 140 personel alacak
10 kurum toplamda 140 personel alacak
İşte taksitle alınabilecek otomobiller
İşte taksitle alınabilecek otomobiller
Adalet Bakanlığı düğmeye basacak: Bilirkişiye puan kriteri
Adalet Bakanlığı düğmeye basacak: Bilirkişiye puan kriteri
Meteorolojiden 30 il için uyarı (haritalı)
Meteorolojiden 30 il için uyarı (haritalı)
İdari para cezalarına zam yapıldı
İdari para cezalarına zam yapıldı
Kira Fırsatçılığı:Ev sahibi asgari ücret zammını bekliyor
Kira Fırsatçılığı:Ev sahibi asgari ücret zammını bekliyor
6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak
6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak
Üç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Üç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Suriye'deki yeni yönetimde bakanlıklar büyük ölçüde belli oldu
Suriye'deki yeni yönetimde bakanlıklar büyük ölçüde belli oldu
Oylama sonuçlandı: 2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu
Oylama sonuçlandı: 2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu
Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız
Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız
Erdoğan: Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız
Erdoğan: Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız
Ana sayfaHaberler Sağlık

Aile hekimlerinden Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne destek

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Mustafa Deniz Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimliği yapan Dr. Mahmut Tanju Memiç ile Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görevli Aile Hekimi Merve Çakır'dan yeni aile hekimliği yönetmeliğine destek açıklaması geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 15:58, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:01
Yazdır
Aile hekimlerinden Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne destek

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görevli Aile Hekimi Merve Çakır, gazetecilere, aile hekimliğinin 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'yla ihdas edildiğini belirterek, çıkarılan yönetmeliğin de bu kanunun daha verimli uygulanmasını özendirmek için olumlu yönde değişiklikler içerdiğini anlattı.

Değişiklikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin, teşhis, tedavi, rehabilite, koruyucu sağlık hizmetleriyle kişisel sağlık kayıtlarının daha düzenli tutulmasına imkan sağladığını aktaran Çakır, "Gereksiz ilaç kullanımının önlenmesine yönelik halkımızın bilinçlendirilmesi, kronik hastalıkların düzenli takip edilerek hastalıkların ilerlemeden tespit edilip erken tedaviyle önlenmesi ve aile hekimlerinin çalışmalarını bu yönde özendirmek gibi olumlu değişiklikler yapılmıştır. Yeni yönetmelikte aile hekimlerinin reçete yazmasını kısıtlayan herhangi bir düzenleme yoktur. Sadece akılcı ilaç kullanımını teşvik edici yönde yapılmış olumlu düzenlemeler vardır." diye konuştu.

- "Gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilerek halk sağlığının korunması amaçlanıyor"

Çakır, araştırmalara göre Türkiye'de 1000 kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarının Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamasından 2,5 kat daha yüksek olduğunu, aynı şekilde ağrı kesici, mide koruyucu gibi ilaçların kullanım oranlarının da bu ortalamanın üstünde olduğunu kaydetti.

Bu durumun vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Çakır, "Gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direncini artırmak da asıl gerekli olduğu durumlarda kullanılacak antibiyotiklerin tedavi edici özelliğini zorlaştırmaktadır. Aynı şeyi ağrı kesici, mide koruyucular gibi ilaçlar hakkında da söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni yönetmelikle de gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilerek halk sağlığının korunması amaçlanmış ve aile hekimlerinin bu yönde çalışması için özendirici ve teşvik edici düzenlemeler yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Çakır, yeni yönetmeliğin çalışma şartlarına da olumlu etkisinin bulunduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eskiden aile hekimi başına düşen kayıtlı nüfus sayısı 4 bin iken, 3 bin 500'e düşürüldü. Bu durum hastalara daha fazla zaman ayırmamıza olanak sağlayarak hastaların tıbbi konforunu artırmıştır. Bu sayede sorumlu olduğumuz nüfusun kronik hastalık taramalarına rahatlıkla zaman ayırabiliyoruz. Obezite, tansiyon, şeker, kalp, kanser gibi kronik hastalıkları daha kolay takip edip erken teşhis ve tedavi etmemize olanak sağlandı.

Ayrıca, aile hekimlerine, hastaları için hastanelerden randevu alabilme kolaylığı getirildi. Yeni yönetmelikte hastaların hastaneye başvurmalarını engelleyen bir durum yok. Aile hekimlerinin ücretlerinde ise herhangi bir kesintiye gidilmedi. Aksine kronik hastalık taramaları ve akılcı ilaç kullanımına göre verilen teşvik ödemeleriyle maaşlarımızda belirgin artışlar oldu."

Yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle acil servislerdeki yığılma azalacak

Hastalara daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlayan yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle acil servislerdeki yığılmanın azalacağı öngörülüyor.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Mustafa Deniz Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimliği yapan Dr. Mahmut Tanju Memiç, AA muhabirine, aile hekiminin sağlığın ilk durağı olduğunu söyledi.

Aile sağlığı merkezlerinde her yaş grubuna hizmet verildiğine işaret eden Memiç, özel koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik taramaların ve izlemlerin de yapıldığını anlattı.

Meslekte 36 yıldır görev yaptığını vurgulayan Memiç, "Fevziçakmak Mahallesi Dr. Mustafa Deniz Aile Sağlığı Merkezi'nde 2007'den beri görevliyiz. Hasta geldiği zaman yürüyüşünden kimdir, nedir, biliyoruz. Yani hastalar bizim için önemli. Doktor olarak da biz onlar için önemliyiz. Beni bırakıp kimseye gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü geldiği zaman ben onun ne olduğunu anlıyorum. 'Ne oldu sana?' diyorum. Yani bir şey demeden ben onu anlıyorum." dedi.

Memiç, hastaların ilk durağının aile hekimi olması gerektiğini dile getirerek, "Çünkü ilk biz onlarla ilgileneceğiz, sorunlarını çözeceğiz. Bizden habersiz gidenler var acile. Hiç gereksiz acili meşgul edenler var. Bunların bize gelmesi lazım. İlk önce bize gelecekler, gerekiyorsa onları yönlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Özellikle kronik hastalık takibiyle pek çok hastalığı önlemek için tarama ve izlem yapıldığını aktaran Memiç, hastaların önce aile sağlığı merkezlerine başvurması, aile hekiminin yönlendirmesiyle hastaneye gitmesi gerektiğini, böylece acillerdeki gereksiz yığılmaların azalacağını belirtti.

Yeni yönetmelikle aile sağlığı merkezinde yürütülen çalışmaların daha etkin hale getirildiğine dikkati çeken Memiç, "Yeni yönetmelik tabii ki olumlu oldu, hem maddi hem manevi açıdan. Mesleğimizi yapmak açısından çok daha iyi. Bütün arkadaşlara da söyledim. Eyleme katılanlar bile sonradan fark etti iyi olduğunu ve bize hak verdi." diye konuştu.

Yönetmelikte kronik hastalıkların takibinin iyileştirilmesi konusuna önem verildiğinin altını çizen Memiç, "Bizlere de hastaları aramak, görmek ve takip etmek düşüyor. Yeni yönetmelik bana göre aile hekimliğini kuvvetlendirdi. Maddi anlamda da yüzde 20-25 daha fazla getiri yaptı." ifadelerini kullandı.

Memiç'in hastası emekli astsubay Remzi Karakuş ise 30 yıldır aynı yerde ikamet ettiğini dile getirerek, "Buraya geliyorum, memnunum. Doktorumuz her türlü derdimize deva oluyor, ilaçlarımızı yazıyor, gerekli bilgileri veriyor. Tahlil yaptırıyorum, muayenelerimi yaptırıyorum. Her türlü işlemleri yapıyor." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber