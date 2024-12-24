Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 11:42, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Balıkesir'imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum.
"Gerekli tahkikatın başlatılması talimatını verdik"
Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik.
Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun.