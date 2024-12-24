5 milyon 940 bin makaron ele geçirildi
Sivas'ta düzenlenen operasyonda milyonlarca boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 11:48, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:48
Sivas'ta düzenlenen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda bir kamyonda arama yaptı.
Aramada, 5 milyon 940 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.