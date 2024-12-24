Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü

Yamalı X paylaşımında: Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İfadelerini kullandı.

Nedim Yamalı Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Saadet-Gelecek grubuna herhangi bir katılım olmaması durumunda TBMM grubu düşüyor.

Yamalı'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

SAADET GRUBU DÜŞTÜ

Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düşerken, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 12'ye yükseldi.

Nedim Yamalı'nın istifasının ardından 20 milletvekili olan Saadet Partisi grubu 19'a düşerken, grup kurma çoğunluğunu kaybetti.