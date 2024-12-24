Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü
Hakkında AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yamalı'nın istifasının ardından Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin Meclis grubu düşmüş oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 12:30, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:49
Yamalı X paylaşımında: Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İfadelerini kullandı.
Nedim Yamalı Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Saadet-Gelecek grubuna herhangi bir katılım olmaması durumunda TBMM grubu düşüyor.