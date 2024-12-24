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3 Japon otomotiv devi birleşme kararı aldı

Otomotiv sektöründe yaşanan mali sıkıntıların ardından Japonya'nın dünyaca ünlü otomotiv devleri Nissan, Honda ve Mitsubishi düzenledikleri basın toplantısında işbirliği ve birleşme kararı aldıklarını duyurdu.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 13:25, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 14:38
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Otomotiv sektörünü derinden sarsan ekonomik kriz, çok sayıda şirketin küçülme kararları almasına ve fabrikalarını kapatmasına neden oldu.

Yaşanan çalkantılı süreçten etkilenen ülkelerin başında Japonya gelirken, dünyaca ünlü otomotiv devleri aldıkları sürpriz bir kararla birleşme görüşmelerine başladıklarını duyurdu. Türkiye'de de satış rekorları kıran firmalar, bugün düzenledikleri toplantı ile Haziran 2025'e kadar birleşme görüşmelerinin sürdürüleceğini açıkladı.

TÜM ŞİRKETLER EŞİT HİSSEDAR OLACAK

Üç şirket, Haziran 2025'e kadar sürdürülecek birleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varmaları halinde birleşme kararı alacak ve çatı bir şirket kuracak. Nissan, Honda ve Mitsubishi, kurulacak çatı şirkette eşit hissedar olacak.

TOYOTA'YA RAKİP OLACAKLAR

Birleşmenin ardından kurulması planlanan şirketin yıllık 8 milyonun üzerinde araç satışıyla Toyota ve Volkswagen'in ardından dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisi konumuna ulaşması beklenirken, şirketin birleşme motivasyonlarından birini ise Japon otomotiv devi Toyota ile rekabet edebilmek oluşturuyor.

Kurulacak dev şirketin hisseleri 2026 yılı itibarıyla dünya borsalarında işlem görmeye başlayacak.

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