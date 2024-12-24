Funda'nın sır ölümü: Erkek arkadaşı gözaltında
Kocaeli İzmit'te 40 yaşındaki Funda Kaymaz'ın evinde tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Cinayet şüphesi üzerine Funda'nın erkek arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 15:38, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 15:39
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki Merve Apartmanı'nda oturan Funda Kaymaz'dan (40) haber alamayan komşuları, yakınlarına haber verdi.
Bugün saat 09.00 sıralarında adrese gelip eve giren yakınları, içeri girdiklerinde Kaymaz'ı kanlar içerisinde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekinin yaptığı kontrolde, Funda Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaymaz'ın cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Funda Kaymaz'ın ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı, cinayet şüphesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.