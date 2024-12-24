İzmir merkezli 'Daltonlar' çetesi operasyonu: 3 tutuklama
İzmir merkezli 3 ilde "Daltonlar" isimli suç örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 16:11, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:19
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Aralık'ta Çaltılıdere Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunu uzun namlulu silahlarla kurşunlayanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yürütülen çalışmada, şüphelilerin birçok ilde silahlı eylem düzenleyen "Daltonlar" isimli suç örgütü üyeleri olduğu belirlendi.
İzmir, İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.