'HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiasına açıklama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'MEB, HÜDA-PAR yanlısı vakıfla protokol imzaladı, HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiası doğru değildir. İlgili vakfın okullarda derslere girerek herhangi bir eğitim vermesi gibi bir durum söz konusu değildir."

Protokolün Detayları

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir vakıfla 1 yıllık bir protokol imzaladığı belirtilerek, bu protokolün yalnızca ders saatleri dışında, veli iznine bağlı ve gönüllülük esasına göre yarışmalar düzenlenmesini kapsadığı vurgulandı.

Manipülasyon Uyarısı

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.