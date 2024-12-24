'HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiasına açıklama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) HÜDA-PAR yanlısı bir vakıfla protokol imzaladığı ve HÜDA-PAR üyelerinin okullarda ders vereceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 16:20, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:23
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'MEB, HÜDA-PAR yanlısı vakıfla protokol imzaladı, HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiası doğru değildir. İlgili vakfın okullarda derslere girerek herhangi bir eğitim vermesi gibi bir durum söz konusu değildir."
Protokolün Detayları
Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir vakıfla 1 yıllık bir protokol imzaladığı belirtilerek, bu protokolün yalnızca ders saatleri dışında, veli iznine bağlı ve gönüllülük esasına göre yarışmalar düzenlenmesini kapsadığı vurgulandı.
Manipülasyon Uyarısı
DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.