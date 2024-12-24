Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir'deki patlamaya dair açıklama

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda yaralanan 7 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızın durumları iyi seyretmekte olup en kısa sürede taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Yapılan adli tıp incelemeleri neticesinde 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.