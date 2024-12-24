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Bakanlar Işıkhan ve Güler, patlamanın gerçekleştiği fabrikada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin, "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca 3 başmüfettişimiz, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından da 3 müfettiş görevlendirildi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 17:28, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:29
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Bakanlar Işıkhan ve Güler, patlamanın gerçekleştiği fabrikada

Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlamanın meydana geldiği patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasını inceledi ve olaya ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Işıkhan, sabah saatlerinde iş yerinin kapsül üretimi bölümünde gerçekleşen patlamanın ardından iş yerinin tavanında çökme meydana geldiğini hatırlattı.

Kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlandığını belirten Işıkhan, "Bakanlık olarak, olaya hemen müdahale ettik ve burada bir inceleme başlattık. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca 3 başmüfettişimiz, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından da 3 müfettiş görevlendirildi." diye konuştu.

Işıkhan, 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı fabrikanın iş sağlığı ve güvenliği açısından sürekli ve periyodik olarak denetlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"En son ağustos ayında rutin denetimleri gerçekleşmiştir. Bu denetim sürecinde de herhangi bir sorunla karşılaşılmamış; çok küçük bir iki eksiklik belirlenmiş, fabrika yetkililerine bildirilmiş ve bu eksiklikler kısa sürede tamamlanmıştır. Özellikle çok tehlikeli iş yerlerinde, üretim yapılan bu tür fabrikalarda iş sağlığı güvenliği, yüksek derecede önem verdiğimiz, hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu çünkü mühimmat ve patlamaların sıklıkla meydana gelebileceği çok riskli bir alan. Bu yüzden bu alanda da teftişlerimizi, görevlendirmelerimizi gerçekleştirdik. Burada aynı zamanda fabrikada görev yapan iş güvenliği uzmanımız ve iş yeri ekibimiz söz konusu. Bunlar da tam zamanlı olarak fabrikada görev yapmışlardı ancak bu elim kazanın meydana gelmesinde ihmal olup olmadığı tabii ki başmüfettişimiz tarafından gerçekleştirilecek olan öncelikli hukuki süreç sonrasında ortaya çıkacaktır. Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması noktasında Bakanlığımızın üzerine düşen teftiş, denetim konusu başta olmak üzere üzerimize düşen görevi yapacağız."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Yaralılara da acil şifalar dileyen Güler, "Sabah haberlerin duyulmasına müteakip Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktiflerle bakan arkadaşlarımla birlikte hemen Balıkesir'e hareket ettik. Burada en ciddi şekilde bütün olayın incelenmesiyle ilgili faaliyetlerin yapıldığını bakanlarımız çok açık şekilde açıkladı." dedi.

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