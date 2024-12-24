TÜRK-İŞ'ten mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklama

Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
'HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiasına açıklama
'HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiasına açıklama
Aile hekimlerinden Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne destek
Aile hekimlerinden Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne destek
HAK-İŞ 2025 yılı zam talebini açıkladı
HAK-İŞ 2025 yılı zam talebini açıkladı
Bakan Uraloğlu: Bizde onay bekleyen hiçbir metro projesi yok
Bakan Uraloğlu: Bizde onay bekleyen hiçbir metro projesi yok
3 Bakan Balıkesir'e gitti
3 Bakan Balıkesir'e gitti
Devlet korumasında yetişen 718 genç kamuya atandı
Devlet korumasında yetişen 718 genç kamuya atandı
'Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var'
'Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var'
MSB: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek
MSB: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek
Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü
Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama
Son 15 günde Kaç suriyeli geri döndü?
Son 15 günde Kaç suriyeli geri döndü?
Güvenpark'taki reklam panosu yargıya taşındı
Güvenpark'taki reklam panosu yargıya taşındı
Sahipsiz köpek davasında ABB'ye tazminat kararı
Sahipsiz köpek davasında ABB'ye tazminat kararı
12 ilde hileli gıda: Dana eti yerine At ve Eşek eti sattılar
12 ilde hileli gıda: Dana eti yerine At ve Eşek eti sattılar
60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş
60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş
10 kurum toplamda 140 personel alacak
10 kurum toplamda 140 personel alacak
İşte taksitle alınabilecek otomobiller
İşte taksitle alınabilecek otomobiller
Adalet Bakanlığı düğmeye basacak: Bilirkişiye puan kriteri
Adalet Bakanlığı düğmeye basacak: Bilirkişiye puan kriteri
Meteorolojiden 30 il için uyarı (haritalı)
Meteorolojiden 30 il için uyarı (haritalı)
İdari para cezalarına zam yapıldı
İdari para cezalarına zam yapıldı
Kira Fırsatçılığı:Ev sahibi asgari ücret zammını bekliyor
Kira Fırsatçılığı:Ev sahibi asgari ücret zammını bekliyor
6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak
6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak
Üç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Üç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Suriye'deki yeni yönetimde bakanlıklar büyük ölçüde belli oldu
Suriye'deki yeni yönetimde bakanlıklar büyük ölçüde belli oldu
Oylama sonuçlandı: 2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu
Oylama sonuçlandı: 2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu
Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız
Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız
Erdoğan: Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız
Erdoğan: Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

TÜRK-İŞ'ten mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklama

TÜRK-İŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu'nun "çok tehlikeli" işlerdeki yüksek riskler dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, İSG denetimlerinin artırılmasını, bu alandaki ihlal ve ihmallerin daha ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 17:33, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:33
Yazdır
TÜRK-İŞ'ten mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklama

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iş kazası ve meslek hastalıklarının, çalışma hayatının en büyük sorunu olduğu vurgulanarak, dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon işçinin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Türkiye'de ise her gün yaklaşık 4-5 çalışanın, iş kazasında yaşamını yitirdiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Biz her iş kazasının ardından 'bu son olsun, gerekli tedbirler alınsın' dedikçe yaşanan acılar son bulmuyor. Balıkesir'deki patlamayla ilgili inceleme ve soruşturma titizlikle yürütülmeli. İhmali olanlar bedel ödemeli. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 'çok tehlikeli' işlerdeki yüksek riskler de dikkate alınarak gözden geçirilmeli. İSG denetimleri artırılmalı, bu alandaki ihlal ve ihmaller daha ağır bir şekilde cezalandırılmalı."

Açıklamada, Balıkesir'deki patlamada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber