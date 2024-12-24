Bakanlıktan Ambulans helikopter kazasına dair açıklama

Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliportunda yaşanan ambulans helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, helikopterin uçuşunun Türkiye AIP'si "Uçuş Planlama" hükümleri kapsamında 'görerek uçuş şartları' (VFR) altında, pilot inisiyatifinde gerçekleştirildiğini belirtti.

İki Müfettiş Görevlendirildi

Bakanlık açıklamasında, kazaya ilişkin adli ve idari soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edilerek, "Yaşanan kaza kırıma ilişkin iki müfettiş görevlendirilmiş olup, inceleme sonuçları tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Kazanın Detayları

Ambulans helikopterin, 10:07'de Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliportundan kalkış yaptığı sırada hastane binasına çarparak düştüğü açıklandı. Olayın ardından Sağlık Bakanlığı, kazanın tüm yönleriyle araştırıldığını vurguladı.

Ambulans Helikopter Hizmetleri

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 15 helikopter ve 1 uçak ambulans ile sağlık hizmetlerini yürüttüklerini belirtti. Bu kapsamda, helikopterlerin sağlık tedbirleri doğrultusunda farklı noktalarda görev yaptığı ifade edildi.

Kamuoyuna Bilgilendirme Yapılacak

Bakanlık, soruşturma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.