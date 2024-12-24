Bakanlıktan Ambulans helikopter kazasına dair açıklama
Sağlık Bakanlığı; Ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP'si 'Uçuş Planlama' hükümleri kapsamında 'görerek uçuş şartları' (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur. Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca 2 müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir.
Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliportunda yaşanan ambulans helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, helikopterin uçuşunun Türkiye AIP'si "Uçuş Planlama" hükümleri kapsamında 'görerek uçuş şartları' (VFR) altında, pilot inisiyatifinde gerçekleştirildiğini belirtti.
İki Müfettiş Görevlendirildi
Bakanlık açıklamasında, kazaya ilişkin adli ve idari soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edilerek, "Yaşanan kaza kırıma ilişkin iki müfettiş görevlendirilmiş olup, inceleme sonuçları tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
Kazanın Detayları
Ambulans helikopterin, 10:07'de Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliportundan kalkış yaptığı sırada hastane binasına çarparak düştüğü açıklandı. Olayın ardından Sağlık Bakanlığı, kazanın tüm yönleriyle araştırıldığını vurguladı.
Ambulans Helikopter Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 15 helikopter ve 1 uçak ambulans ile sağlık hizmetlerini yürüttüklerini belirtti. Bu kapsamda, helikopterlerin sağlık tedbirleri doğrultusunda farklı noktalarda görev yaptığı ifade edildi.
Kamuoyuna Bilgilendirme Yapılacak
Bakanlık, soruşturma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.