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Ahmet Zeki Üçok İYİ Parti'den istifa etti

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ahmet Zeki Üçok, "Yaklaşık iki yıldır üyesi olduğum İyi Parti'den ayrıldım." dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 21:21, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 21:22
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Ahmet Zeki Üçok İYİ Parti'den istifa etti

Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok İYİ Parti'den ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Üçok, "Yaklaşık iki yıldır üyesi olduğum İyi Parti'den ayrıldım. Bugüne kadar göstermiş oldukları teveccühten dolayı İyi Parti'nin değerli seçmenlerine çok teşekkür eder saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.

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