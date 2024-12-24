Muhalefet liderlerinden 'yeni asgari ücrete' tepki

2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22.104 TL olarak açıklanması, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. Muhalefet liderleri, yeni ücret artışını sert bir dille eleştirerek, hükümeti ekonomik adaletsizlikle suçladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, asgari ücrete yönelik kararı "Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!" ifadeleri ile eleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kararla ilgili açıklamasında depremzedelerin ve halkın yaşadığı zorluklara vurgu yaptı:

"Asgari ücretlilere zam enflasyonun çok altında kalırken, 6 Şubat depreminde evlerini kaybeden yurttaşlarımız konteynırlarda yaşamaya çalışırken, Ulaştırma Bakanı AFAD Suriye'de altyapı yatırımları yapacak diyor. Türk halkı ezilmeye ve sömürülmeye devam edecek."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise karara ilişkin "Ehliyete, pasaporta, MTV'ye yüzde 44 zam, TÜİK enflasyonu yüzde 47, gıda enflasyonu yüzde 70 ama asgari ücrete yüzde 30 zam! Ekonomistim dedi ekonomiyi batırdı, bütün yükü de çalışanların üzerine bıraktı!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "TÜRK-İŞ'in belirlediği rakamlara göre açlık sınırına denk gelen bir asgari ücreti, asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir topluma layık görmek gerçek anlamıyla zulümdür" diyerek kararın çalışanların yaşam şartlarını zorlaştıracağını belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bütçe politikalarını eleştirerek, "Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde yüzde 46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti yüzde 30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi abad edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil de, hükümetin bütçe artışlarını hedef alarak şu paylaşımı yaptı:

"Saray'ın bütçesi bu sene 12.3 milyar TL'ydi. Önümüzdeki sene 17 milyar TL olacak. Saray'ın kendine yaptığı zam neredeyse yüzde 40 ama asgari ücretliye yüzde 30 'hayırlı' olacak öyle mi?!"