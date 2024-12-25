25 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları
25 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için Anıtkabir'deki kabri başında düzenlenecek anma programına katılacak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/10.00-10.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleneksel El Sanatları Festivali Açılış Programı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Özel Ödülleri Programı'na katılacak.
(Ankara/14.00/18.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'e ilişkin kazanç yapısı istatistikleri ile aralık ayına yönelik hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunacak.
(Abu Dabi)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasına; Danilos Pizza-Melikgazi Kayseri Basketbol ve ÇBK Mersin-Emlak Konut maçlarıyla devam edilecek.
(Kocaeli/Mersin/18.00)
2- Türkiye Boks Federasyonunun 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu yapılacak.
(Ankara/10.00)
3- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret edip, öğrencilerle bir araya gelecek.
(İstanbul/15.00)